В Guardian рассказали о состоянии пострадавших после наезда автомобиля в Ливерпуле

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые из пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в английском Ливерпуле, предположительно, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Guardian.
«Сотрудники скорой помощи Святого Иоанна одними из первых прибыли на место для оказания помощи пострадавшим, некоторые из которых, как считается, находятся в критическом состоянии», — сказано в материале.
Ранее полиция сообщила, что автомобиль наехал на толпу людей в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге. Наезд совершил 53-летний британец, который был задержан.
На видео, распространенных в соцсетях, виден черный минивэн, предположительно, Ford Galaxy, который довольно быстро едет в толпе, совершая маневры и врезаясь в людей, пока его не останавливают. На других фото видны люди на носилках, которых везут к каретам скорой помощи.
Корреспондент вещательной корпорации Би-би-си, который находился в непосредственной близости к автомобилю, сообщил, что его водитель явно не имел намерения остановиться. Журналист также добавил, что лобовое стекло минивэна было полностью разбито, когда он увидел едущий через толпу автомобиль. -0-