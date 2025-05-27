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«Мы не хотим быть первыми!»: Паника охватила жителей Сувалкского коридора после слов Мерца

На границе Литвы и Польши фиксируется массовый отток населения — местные жители спешно покидают регион Сувалкского коридора. Причиной стала резко обострившаяся обстановка после громких заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойные удары по территории России. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Источник: Life.ru

«Мы не хотим быть первыми, по кому ударят», — заявил один из беженцев.

По данным издания, жители региона всерьёз обеспокоены возможным развитием ситуации. На фоне усиливающейся тревожности люди покидают свои дома, хотя официальной эвакуации не объявлено ни в Польше, ни в Литве.

Сувалкский коридор находится на границе между Литвой и Польшей и считается потенциально уязвимым местом НАТО. В случае вооружённого конфликта его захват может привести к полной изоляции Прибалтики от остального альянса.

Ранее сообщалось, что Литва намерена усилить оборону Сувалкского коридора на фоне опасений возможной агрессии со стороны России. Совместно с Польшей страна развивает военную инфраструктуру и модернизирует ключевые трассы и железнодорожные линии. Со своей стороны, в Минске заявили, что размещённые в регионе войска НАТО могут остаться там надолго.