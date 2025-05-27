«Мы не хотим быть первыми!»: Паника охватила жителей Сувалкского коридора после слов Мерца

Ранее сообщалось, что Литва намерена усилить оборону Сувалкского коридора на фоне опасений возможной агрессии со стороны России. Совместно с Польшей страна развивает военную инфраструктуру и модернизирует ключевые трассы и железнодорожные линии. Со своей стороны, в Минске заявили, что размещённые в регионе войска НАТО могут остаться там надолго.