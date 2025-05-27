В Брюсселе во вторник попробуют лишить Венгрию права голоса в ЕС

Европейские министры хотят лишить Будапешт права голоса «из-за проблем с демократией и верховенством права».
Министры по делам Европейского союза на заседании в Брюсселе во вторник, 27 мая, планируют обсудить лишении Венгрии права голоса в ЕС. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
Там уточняется, что министры по делам ЕС проведут восьмое слушание в соответствии со статье 7 против Венгрии. Причина — «состояние демократии в Венгрии и проблемы с верховенством права».
Если министрам удастся это сделать, то Будапешт лишится права голоса в ЕС вплоть до устранения нарушений.
Однако европейские эксперты считают, что в настоящий момент между странами ЕС нет единого согласия по данному вопросу. Поэтому решение о лишении Венгрии права голоса, скорее всего, принять не удастся.
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