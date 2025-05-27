Поводом для обвинений стал инцидент, когда суданские военные обнаружили американские боеприпасы у повстанцев. По словам аль-Айсера, США незамедлительно обвинили Судан в применении химического оружия, чтобы отвлечь внимание от фактов поставок запрещённых вооружений своим союзникам.