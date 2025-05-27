Министр культуры и информации Судана Халед Али аль-Айсер заявил, что военизированные формирования Сил быстрого реагирования (СБР) используют запрещённое международными конвенциями оружие американского производства. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X.
Поводом для обвинений стал инцидент, когда суданские военные обнаружили американские боеприпасы у повстанцев. По словам аль-Айсера, США незамедлительно обвинили Судан в применении химического оружия, чтобы отвлечь внимание от фактов поставок запрещённых вооружений своим союзникам.
Министр назвал эти действия двойными стандартами, подчеркнув, что международное сообщество должно обратить внимание на нарушение Вашингтоном собственных ограничений на определённые виды вооружений.
Ранее Альянс цивилизаций ООН заявил о сохранении партнерских отношений с Россией.