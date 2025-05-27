Финский город приобрёл русскую крепость XVIII века меньше, чем за 100 рублей

Ранее сообщалось, что на аукционе за 1,5 миллиона долларов продали белые кожаные перчатки, предположительно принадлежавшие Аврааму Линкольну. По легенде, президент надел их в театре Форда в день покушения на его жизнь. Аукцион под названием «Наследие Линкольна» включал и другие личные вещи лидера, в частности, запонки и рукописи.