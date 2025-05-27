Кадыров назвал пустыми слухами информацию о его болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем, назвав их пустыми слухами. Заявление было распространено через Telegram-канал главы региона.
«Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое», — написал Кадыров, прикрепив видеозапись.
В комментарии к видеоролику, размещенному в Telegram-канале, указывается на увеличивающееся количество неподтвержденной информации о проблемах со здоровьем у главы Чечни.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в зону проведения спецоперации на Украине отправлена очередная группа добровольцев. При этом он подчеркнул, что процессом обучения добровольцев занимались специалисты Российского университета спецназа им. Владимира Путина.