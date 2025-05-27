В Таиланде Bangkok Bank заблокировал карты некоторых россиян

«На мой вопрос, почему мне заблокировали карту, мне ничего объяснять не стали. Предложили прийти лично с банковской книжкой и паспортом в то отделение, где я открывала карту. Карту в этом банке я получила примерно 1,5 года назад через посредников, находясь в стране по безвизовому штампу», — пожаловалась россиянка. По её словам, счёт должен быть закрыт, а остаток средств выдан наличными.