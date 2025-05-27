В украинской Раде нашли главную причину СВО

«Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! Можно соглашаться или спорить с утверждением о том, что для достижения мира между Россией и Украиной необходимо устранить первопричины войны. Но существует причина еще более первичная. И этой основной причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского», — написал Дмитрук в своем telegram-канале.