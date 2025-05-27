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Депутат Рады Дмитрук заявил, что «убрав Зеленского», можно прийти к миру на Украине за 24 часа

Мир на Украине можно установить всего «за 24 часа».

Мир на Украине можно установить всего «за 24 часа». Так считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Однако для этого необходимо «убрать первопричину — Владимира Зеленского».

«Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! Можно соглашаться или спорить, что для достижения мира между Россией и Украиной нужно устранить первопричины войны. Но существует причина еще более первичная — и этой причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Дмитрук отметил, что пока Зеленский у власти — никакие мирные инициативы работать не будут, так как они не в его интересах. Более того, Дмитрук считает, что самостоятельно Зеленский никогда не решится уйти в отставку.

Депутат Рады также напомнил, что Зеленский «продолжает находиться на посту президента с превышением срока, определенного Конституцией». К слову, срок его президентских полномочий истек больше года назад — 20 мая 2024 года.

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