Депутат Рады Дмитрук заявил, что «убрав Зеленского», можно прийти к миру на Украине за 24 часа

«Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! Можно соглашаться или спорить, что для достижения мира между Россией и Украиной нужно устранить первопричины войны. Но существует причина еще более первичная — и этой причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского», — написал депутат в своем телеграм-канале.