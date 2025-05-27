Депутат Рады Дмитрук заявил, что «убрав Зеленского», можно прийти к миру на Украине за 24 часа

Мир на Украине можно установить всего «за 24 часа». Так считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Однако для этого необходимо «убрать первопричину — Владимира Зеленского».
«Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! Можно соглашаться или спорить, что для достижения мира между Россией и Украиной нужно устранить первопричины войны. Но существует причина еще более первичная — и этой причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского», — написал депутат в своем телеграм-канале.
Дмитрук отметил, что пока Зеленский у власти — никакие мирные инициативы работать не будут, так как они не в его интересах. Более того, Дмитрук считает, что самостоятельно Зеленский никогда не решится уйти в отставку.
Депутат Рады также напомнил, что Зеленский «продолжает находиться на посту президента с превышением срока, определенного Конституцией». К слову, срок его президентских полномочий истек больше года назад — 20 мая 2024 года.
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