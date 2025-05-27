Сафронков и вице-президент Палестины обсудили ближневосточное урегулирование

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, включая политические и гуманитарные аспекты, а также международные усилия по прекращению конфликта. Особое внимание было уделено необходимости активизации работы и сотрудничества для достижения устойчивого мира. Аш-Шейх выразил признательность России за её поддержку палестинского народа и стремление к справедливому урегулированию конфликта, пишет агентство WAFA.