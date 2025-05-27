Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
«Да отберите у них наконец “ложечку для сахара” и “салфетку”! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — написала Захарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от первой леди Франции Брижит, соответствующие кадры попали в сеть.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой «коалиции желающих». На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом являлась бумажная салфетка.