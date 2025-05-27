«Непокорившаяся Франция» обвинила правительство в антидемократических методах

Конфликт разгорелся после того, как докладчик неожиданно предложил отклонить собственный законопроект, что исключило возможность парламентских дебатов. Пано обвинила правительство в злоупотреблении конституционной статьей 49.3, которая ранее использовалась для принятия непопулярных пенсионной реформы и бюджета.