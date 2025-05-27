«Непокорившаяся Франция» обвинила правительство в антидемократических методах

Французская левая партия «Непокорившаяся Франция» объявила о подготовке вотума недоверия правительству после необычной процедуры отклонения законопроекта о сельскохозяйственных послаблениях. Лидер парламентской фракции Матильда Пано резко осудила действия властей, назвав их антидемократическими.
Конфликт разгорелся после того, как докладчик неожиданно предложил отклонить собственный законопроект, что исключило возможность парламентских дебатов. Пано обвинила правительство в злоупотреблении конституционной статьей 49.3, которая ранее использовалась для принятия непопулярных пенсионной реформы и бюджета.
«Мы никогда не видели докладчика, который представил предложение об отклонении своего собственного же текста», — заявила Пано.
Особое возмущение левых вызвало решение рассматривать спорный документ в закрытом режиме смешанной комиссии без публичного обсуждения. Партия намерена официально выдвинуть вотум недоверия в ближайшее время.
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