Захарова выступила с необычным предложением после заявлений ФРГ о поставках дальнобойного вооружения Киеву

Кроме этого, высказывание отсылало к известному эпизоду с французским лидером Эмманюэлем Макроном в поезде во время визита в Украину. На видео было заметно, как президент Франции, увидев включенные камеры журналистов, быстро убрал со стола небольшой белый сверток. Впоследствии пресс-служба Елисейского дворца опровергла возможные домыслы, разъяснив, что убранный предмет являлся обычным носовым платком.