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Захарова выступила с необычным предложением после заявлений ФРГ о поставках дальнобойного вооружения Киеву

Захарова отреагировала на сомнительные заявления ФРГ о дальнобойном оружии.

Источник: Комсомольская правда

Комментируя заявления немецких властей о поставках дальнобойного вооружения Украине, официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично предложила лишить их даже «ложечки для сахара». Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

«Да отберите у них наконец “ложечку для сахара” и “салфетку”! Надеюсь, хоть эти двое не подрались, как Макроны», — написала она.

Так, Захарова отметила, что вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль публично опроверг сделанные ранее заявления канцлера Фридриха Мерца относительно отмены ограничений на дальность поставляемого Украине вооружения.

Кроме этого, высказывание отсылало к известному эпизоду с французским лидером Эмманюэлем Макроном в поезде во время визита в Украину. На видео было заметно, как президент Франции, увидев включенные камеры журналистов, быстро убрал со стола небольшой белый сверток. Впоследствии пресс-служба Елисейского дворца опровергла возможные домыслы, разъяснив, что убранный предмет являлся обычным носовым платком.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что еще три страны сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву.