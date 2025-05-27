Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прилагает все усилия к эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.
В публикации подчеркивается, что ее действия способствуют обострению ситуации и увеличению напряженности в регионе.
Автор статьи называет Каллас «жалким поджигателем войны», который, по мнению журналистов, одержим любовью к оружию и проявляет ненависть к России. В материале выражается критика в адрес ее политики, которая, по мнению автора, способствует разжиганию конфликта.
В тексте отмечается, что Каллас постоянно подливает масла в огонь, провоцируя дальнейшее обострение ситуации. Ее действия, как считают авторы статьи, лишь усугубляют уже и без того масштабное противостояние между Москвой и Киевом.
Ранее врач-психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов также заявлял, что Каллас демонстрирует признаки сильного нервного истощения и внутреннего беспокойства после того, как ее отстранили от подготовки оборонных планов ЕС.