В КНДР назвали американскую систему ПРО «Золотой купол» угрозой

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО «Золотой купол», которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.