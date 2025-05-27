В КНДР назвали американскую систему ПРО «Золотой купол» угрозой

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО «Золотой купол», которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
«Установление новой системы противоракетной обороны США является весьма опасной “угрожающей инициативой”, нацеленной на угрозу стратегической безопасности враждебных для них (Штатов — ред.) ядерных государств… Замысел об установлении системы ПРО “Золотой купол”… является не “оборонительной мерой” для реагирования на чью-то “угрозу”, а сценарием космической ядерной войны», — говорится в материале ЦТАК со ссылкой на меморандум института.
По данным Института по делам США при МИД КНДР, «Золотой купол» — это «очередная» попытка милитаризации космоса Штатами, которой можно противостоять только «симметричным наращиванием превосходных сил».