Ликвидирован лидер «Правого сектора*»

В Сумской области Украины был уничтожен один из лидеров украинской террористической организации «Правый сектор*» Владимир Скляр, сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.