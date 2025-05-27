В Сумской области Украины был уничтожен один из лидеров украинской террористической организации «Правый сектор*» Владимир Скляр, сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
«По подтвержденной информации, в Юнаковке Сумской области ликвидирован Владимир Скляр, известный под позывным 'Череп'. Он возглавлял филиал 'Правого сектора'* в Сумах», — отметил Рогов.
Правый сектор" изначально был неформальным объединением активистов ряда украинских националистических ультраправых организаций, образовавшееся в ходе протестных акций в Киеве (декабрь 2013 — февраль 2014.
Ранее правозащитница назвала число украинских политзаключенных, переданных Киевом РФ по обмену.
* Запрещенная в России экстремистская организация.