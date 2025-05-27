Забрать «салфетки» и «ложечки»: как в России отреагировали на разрешение Украине бить дальнобойным оружием

ПВО готово отразить удары западных ракет.
Запад разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России — Москва ответила жесткими предупреждениями, угрозами ударов по Европе и язвительным сарказмом. В Кремле и Госдуме уверены: эскалация ударит по самим инициаторам, а российские ракеты «побольше, чем у всех европейцев». Подробности в материале URA.RU.
Кремль предупредил об опасности снятия ограничений.
Песков назвал решение западных стран «достаточно опасным’Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение западных стран разрешить Украине использовать дальнобойное оружие против России «достаточно опасным». По его словам, такие шаги противоречат усилиям Москвы по урегулированию конфликта. Песков подчеркнул, что Кремль серьезно обеспокоен эскалацией.
В Госдуме пригрозили ударами по Европе.
Картаполов заявил, что европейские города оказались под угрозой Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что европейские города оказались под угрозой после снятия Западом ограничений на дальность вооружений для Украины. Он отметил, что Россия готова к «решительным мерам» в ответ на применение, например, немецких ракет Taurus, подчеркнув, что ответные действия будут неизбежны.
«Мирные переговоры не дают покоя Западу».
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников раскрыл, по его мнению, истинную цель снятия ограничений: сорвать мирный процесс, обсуждавшийся в Стамбуле. Он обвинил Макрона и Стармера в попытке изменить баланс сил на фронте, чтобы вынудить Россию к переговорам на условиях Киева. Иванников добавил, что ВС РФ готовы к такому развитию событий.
«У России есть оружие для ответа».
Водолацкий заявил, что Москва применит «другое оружие» для защиты своей территорииФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что в случае подтверждения поставок дальнобойных ракет Киеву Москва применит «другое оружие» для защиты своей территории. Он не уточнил детали, но подчеркнул, что у России есть необходимые средства для предотвращения обстрелов городов.
«ПВО справляется, но риски растут».
Виктор Соболев отметил, что российская ПВО успешно нейтрализует угрозыФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отметил, что Запад давно игнорирует ограничения, но российская ПВО успешно нейтрализует угрозы. Однако он предупредил, что поставки немецких ракет Taurus могут усилить риски. Соболев призвал сосредоточиться на уничтожении логистики поставок оружия, например, ударах по эшелонам и инфраструктуре.
«Европа совершает роковую ошибку».
Депутат Андрей Колесник заявил, что снятие ограничений на дальнобойность ударит по самой Европе. Он напомнил о «третьем законе Ньютона», указав, что Россия ответит асимметрично, используя превосходство в ракетном арсенале. Колесник назвал самоуверенность европейских политиков опасной, особенно для приграничных стран.
Депутат пригрозил Берлину «Искандером».
Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений для Украины. Ивлев напомнил, что российская ракета «Искандер» способна достичь Берлина быстрее, чем немецкие Taurus — территории РФ. «Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина “Искандер”, к примеру, долетит намного быстрее», — заявил депутат, подчеркнув готовность России ответить на любую агрессию.
Захарова высмеяла Германию.
Захарова высмеяла ГерманиюФото: Роман Наумов © URA.RU.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления Берлина, предложив «забрать у них ложечку для сахара и салфетку». Ее реакция последовала на слова немецкого вице-канцлера о разрешении Украине бить по России. Захарова намекнула на инфантильность западных политиков, сравнив их поведение с «дракой Макронов».