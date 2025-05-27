Забрать «салфетки» и «ложечки»: как в России отреагировали на разрешение Украине бить дальнобойным оружием

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что европейские города оказались под угрозой после снятия Западом ограничений на дальность вооружений для Украины. Он отметил, что Россия готова к «решительным мерам» в ответ на применение, например, немецких ракет Taurus, подчеркнув, что ответные действия будут неизбежны.