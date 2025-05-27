Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску заявил, что уходит из политики

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Румынии отклонил жалобу Джордже Симиона — кандидата от националистической партии AUR, занявшего второе место на выборах. Политик настаивал на признании результатов второго тура президентской кампании недействительными, однако суд признал его аргументы необоснованными и единогласно отказал в удовлетворении иска. Как отмечается в официальном постановлении, мотивировка решения будет опубликована в государственном вестнике, а сам вердикт считается окончательным и будет передан в Центральное избирательное бюро.