Президент Бразилии Лула да Силва в понедельник обращался за помощью к медикам

Президент Бразилии Лула да Силва в понедельник, 26 мая, почувствовал недомогание. В связи с этим глава латиноамериканского государства был вынужден обратиться за помощью к медикам.
Как сообщает бразильский новостной сайт G1, Силва в понедельник приехал в Сирийско-ливанскую больницу.
«После осмотра его отпустили, и он отдыхает во дворце Алворада», -говорится в сообщении портала.
Также уточняется, что медики госпиталя диагностировали у президента Бразилии воспаление внутреннего уха — лабиринтит. Сейчас, по данным издания, Силва чувствует себя хорошо.
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