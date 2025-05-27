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«Отберите у них “ложечку” и “салфетку”»: Захарова прокомментировала заявление Мерца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала разногласия в немецком правительстве по вопросу поставок дальнобойного оружия Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала разногласия в немецком правительстве по вопросу поставок дальнобойного оружия Украине. В своем Telegram-канале дипломат сравнила заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и вице-канцлера Ларса Клингбайля с бытовой ссорой.

«Да отберите у них наконец “ложечку для сахара” и “салфетку”! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — написала Захарова, намекая на недавний инцидент с французским президентом.

Заявление появилось на фоне противоречивых сигналов из Берлина о возможном снятии ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России.

Напомним, что вице-канцлер Германии и лидер Социал-демократической партии Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера Фридриха Мерца о смягчении ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине.

Ранее сообщалось, что жители Сувалкского коридора массово покидают дома после заявлений Мерца.