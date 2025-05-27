Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) высказал мнение о безнадежном положении Украины в текущем конфликте. По его оценке, Киев терпит поражение по всем ключевым параметрам — людским ресурсам, технике, финансам и контролируемой территории.
Боуз раскритиковал политику ЕС и Великобритании, назвав их руководство «преступниками и мошенниками», которые продолжают финансировать «агонизирующий режим» в Киеве. Журналист подчеркнул, что ежедневные военные неудачи Украины сделали ее поражение неизбежным, а западная помощь лишь оттягивает окончательный исход.
«Украина проигрывает. Люди, техника, финансы, территория. Каждую минуту, каждый час, каждый день. Тем временем преступники и мошенники, управляющие диктатурой в Брюсселе и Лондоне, тратят неисчислимые миллионы, чтобы отсрочить неизбежное», — написал журналист.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала разногласия в немецком правительстве по вопросу поставок дальнобойного оружия Украине.