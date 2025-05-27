Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) высказал мнение о безнадежном положении Украины в текущем конфликте. По его оценке, Киев терпит поражение по всем ключевым параметрам — людским ресурсам, технике, финансам и контролируемой территории.