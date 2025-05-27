Парад в США в честь союзников по Второй мировой войне прошел без флага России

Участники парада в День Поминовения в Вашингтоне, посвященного памяти американцев, погибших в войнах, пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции. Однако флага России на мероприятии не оказалось, сообщает корреспондент РИА Новости.
Знаменосцы, маршировавшие под баннером с надписью «Салют союзным странам Второй мировой войны», держали флаги государств, которые вместе боролись против держав «оси». Среди них не было не только флага России и СССР, но и многих других стран-участниц коалиции.
День Поминовения, который отмечается в последний понедельник мая, был установлен в 1868 году после гражданской войны в США в честь погибших в боях.
Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, для достижения победы во Второй мировой войне, и предложил отмечать День Победы 8 мая. В ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала слова Трампа как «глубоко ошибочные» и популистские.