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Молдова наградила орденом Саломе Зурабишвили

26 мая президент Молдовы Майя Санду подписала указ о присуждении ордена Республики пятому президенту Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Zakon.kz.

Источник: Rupor.md

Согласно президентскому указу, награда стала признанием ее «приверженности защите демократических ценностей, продвижению человеческого достоинства, соблюдению прав человека и поддержке европейского курса Грузии».

«В знак признания силы грузинского народа мы присуждаем орден Республики — высшую награду Молдовы — президенту Саломе Зурабишвили. Ее руководство и преданность демократическим ценностям вдохновляют всех нас», — написала Санду в соцсети X.

Отдельным постом Санду поздравила народ Грузии с Днем независимости.

«Наш путь может быть непростым, но его стоит пройти вместе. Да здравствует Грузия!» — написала она.

Happy Independence Day to the brave people of Georgia.

Moldova stands with all who believe in freedom, dignity, and a European future. Our journeys may not always be easy—but they are worth taking, together.

საქართველოს გაუმარჯოს!

— Maia Sandu (@sandumaiamd) May 26, 2025.

Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. До начала политической деятельности в Грузии имела дипломатическую карьеру во Франции. Была президентом Грузии с 2018 по 2024 год, став первой женщиной, избранной на этот пост в истории страны.

Тем временем миллиардер Илон Маск разочаровался в политической деятельности.