Молдова наградила орденом Саломе Зурабишвили

Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. До начала политической деятельности в Грузии имела дипломатическую карьеру во Франции. Была президентом Грузии с 2018 по 2024 год, став первой женщиной, избранной на этот пост в истории страны.