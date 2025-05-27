Молдова наградила орденом Саломе Зурабишвили

Согласно президентскому указу, награда стала признанием ее «приверженности защите демократических ценностей, продвижению человеческого достоинства, соблюдению прав человека и поддержке европейского курса Грузии».
«В знак признания силы грузинского народа мы присуждаем орден Республики — высшую награду Молдовы — президенту Саломе Зурабишвили. Ее руководство и преданность демократическим ценностям вдохновляют всех нас», — написала Санду в соцсети X.
Отдельным постом Санду поздравила народ Грузии с Днем независимости.
«Наш путь может быть непростым, но его стоит пройти вместе. Да здравствует Грузия!» — написала она.
Happy Independence Day to the brave people of Georgia.
Moldova stands with all who believe in freedom, dignity, and a European future. Our journeys may not always be easy—but they are worth taking, together.
საქართველოს გაუმარჯოს!
— Maia Sandu (@sandumaiamd) May 26, 2025.
Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. До начала политической деятельности в Грузии имела дипломатическую карьеру во Франции. Была президентом Грузии с 2018 по 2024 год, став первой женщиной, избранной на этот пост в истории страны.
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