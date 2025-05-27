Автор санкций с 500% пошлинами направил послание Москве

«Он без необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» — заявил Трамп. Также он негативно высказался и в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению республиканца, каждое слово президента Украины «создает проблемы» его стране и Трампу хотелось бы, что это «прекратилось».