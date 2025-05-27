Автор санкций с 500% пошлинами направил послание Москве

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, предложивший проект новых антироссийских санкций с 500% пошлинами для тех, кто покупает у Москвы энергоносители, призвал Россию сделать шаги к урегулированию конфликта на Украине и пригрозил в противном случае ввести ограничения в действие. Его послание публикует The Wall Street Journal.
По словам Грэма, президент Дональд Трамп стремится восстановить репутацию США и прекратить конфликт. Украина «ясно дала понять», что готова к действиям, а «Россия выдвигает больше отговорок, чем мир может вынести», считает сенатор.
«Я координировал с Белым домом работу над законом о санкциях против России с самого начала. Этот закон поставит Россию в торговую изоляцию, вводя 500% пошлины для любой страны, покупающей российские энергоносители. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится», — указал он.
Грэм подчеркнул, что проект санкций пользуется поддержкой 82 соавторов (в сенате 100 членов). Сенатор добавил, что надеется на лучшее, но одновременно понимает, что может ничего не поменяться. «Если Путин продолжит играть в игры, Сенат будет действовать», — добавил Грэм.
Трамп днем ранее выступил с критикой в адрес Путина и заявил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Недовольство Путиным он объяснил тем, что глава государства «совершенно сошел с ума».
«Он без необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» — заявил Трамп. Также он негативно высказался и в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению республиканца, каждое слово президента Украины «создает проблемы» его стране и Трампу хотелось бы, что это «прекратилось».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на комментарии американского лидера поблагодарил США за посреднические усилия. «Мы признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске переговорного процесса, — сказал Песков. — Это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию», — сказал Песков.
Удары по Украине в последние дни Кремль назвал ответом на атаки ВСУ. Санкции против России в Москве неоднократно называли незаконными и призывали их отменить в рамках урегулирования конфликта.