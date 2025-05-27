Депутат Ивлев: «Искандер» долетит до Берлина быстрее, чем Taurus до России

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что ракета «Искандер» может долететь до Берлина быстрее, чем немецкий Taurus до России. Так парламентарий прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений для Киева на применение дальнобойного оружия.
Ивлев напомнил, что российские «Искандеры» размещены под Калининградом.
«Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина “Искандер”, к примеру, долетит намного быстрее», — пояснил депутат.
Парламентарий также усомнился в способности западных ракет достичь целей в России. Кроме того, он считает, что атака Киева может лишь усугубить положение самой Украины.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления Мерца и Клингбайля об оружии для Украины.