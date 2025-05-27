Местные жители опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО. По словам одного из переселенцев, жители «не хотят быть первыми, по кому ударят», — приводит издание его слова.
На фоне этих опасений в регионе заметно усилилось военное присутствие, хотя официальных сообщений об эвакуации от властей Литвы и Польши пока не поступало.
Канцлер Мерц объявил о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву, что позволит украинским силам наносить удары по военным объектам на территории России. В Кремле назвали это решение потенциально опасным и разрушительным для процесса урегулирования конфликта.