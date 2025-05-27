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Захарова пошутила в ответ на слова Мерца о поставках оружия Киеву

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с иронией прокомментировала слова канцлера Фридриха Мерца и вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставляемого ВСУ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с иронией прокомментировала слова канцлера Фридриха Мерца и вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставляемого ВСУ.

— Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны, — написала она в Telegram-канале.

26 мая Фридрих Мерц сказал в интервью, что Британия, Франция, Соединенные Штаты Америки и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, ВСУ могут атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.

В этот же день Ларс Клингбайль высказался, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.

Если решение Фридриха Мерца о снятии союзниками Украины ограничений на дальность ударов по РФ было принято, то оно «достаточно опасное» и идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.