Путин: Россию вынудили начать спецоперацию и выставляют виноватой

По словам Путина, всё началось с «кровавого госпереворота» на Украине, за которым последовало подавление населения Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на попытки представить РФ виновной в эскалации конфликта, действия Москвы были ответом на сложившуюся ситуацию. Глава государства добавил, что Россия стремится защитить свои интересы и интересы жителей Донбасса, столкнувшихся с репрессиями после переворота.