«Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем», — сказал президент России.
По словам Путина, всё началось с «кровавого госпереворота» на Украине, за которым последовало подавление населения Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на попытки представить РФ виновной в эскалации конфликта, действия Москвы были ответом на сложившуюся ситуацию. Глава государства добавил, что Россия стремится защитить свои интересы и интересы жителей Донбасса, столкнувшихся с репрессиями после переворота.
Ранее Путин заявил, что основой безопасности РФ является экономический суверенитет. Он подчеркнул, что молодые предприниматели играют важную роль в укреплении этой независимости. Президент отметил, что без экономического невозможен никакой другой суверенитет — это фундамент, на котором всё стоит.