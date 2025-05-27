В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России

Марш организовали с участием знаменосцев, которые пронесли флаги государств, выступивших против нацистской коалиции. Шествие прошло под лозунгом «Салют союзным странам Второй мировой войны». Несмотря на заявленную историческую направленность, в ряду не оказалось знамён стран, внесших вклад в победу над гитлеровской Германией.