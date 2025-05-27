Марш организовали с участием знаменосцев, которые пронесли флаги государств, выступивших против нацистской коалиции. Шествие прошло под лозунгом «Салют союзным странам Второй мировой войны». Несмотря на заявленную историческую направленность, в ряду не оказалось знамён стран, внесших вклад в победу над гитлеровской Германией.
Памятные мероприятия проводятся ежегодно в последний понедельник мая. День Поминовения в США посвящён военнослужащим, погибшим в вооружённых конфликтах. Инициатива отмечать эту дату была предложена в 1868 году после окончания гражданской войны.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была одержана «только благодаря Соединённым Штатам», а остальные страны-участницы «только помогали». Недавно республиканец вновь заявил о ключевой роли Штатов во Второй мировой.