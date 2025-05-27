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Новый аким Алматы обратился к горожанам

Дархан Сатыбалды, который в это воскресенье занял пост акима Алматы, обратился к жителям южной столицы, опубликовав пост в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает NUR.KZ.

Источник: пресс-служба акима Туркестанской области

Как написал Сатыбалды, его первый рабочий день на новой должности начался с приема главой государства — президент поставил перед новым акимом ряд важных задач.

«Основным направлением нашей будущей работы будет обеспечение устойчивого экономического роста, комплексная реконструкция городской инфраструктуры, совершенствование дорожной системы, решение экологических проблем и диверсификация экономики», — написал Сатыбалды.

Он также отметил, что Алматы — место мечтаний и возможностей.

«Служить этому городу с искренним вовлечением настоящими делами — большая честь для меня. Уважаемые алматинцы, если мы будем работать вместе, объединив усилия, мы сможем сделать наш красивый город еще прекраснее. Вносить реальные изменения для каждой улицы и каждого жителя Алматы, усердно служить — наша главная задача! Будем поэтапно реализовывать ее», — заключил новый градоначальник.