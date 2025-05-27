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Президенту Бразилии потребовалась медицинская помощь

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в начале недели почувствовал ухудшение самочувствия и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Инцидент произошёл в понедельник во второй половине дня — глава государства направился в Сирийско-ливанскую больницу в Бразилиа.

Источник: Life.ru

По данным местного портала G1, после обследования медики поставили диагноз — лабиринтит и воспаление внутреннего уха, которое сопровождается головокружением, нарушением равновесия и общим недомоганием. Сразу после осмотра врачи приняли решение не госпитализировать президента, и он вернулся в свою официальную резиденцию — дворец Алворада. В настоящее время он находится там и отдыхает.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поговорил с Луисом Инасио Лулой да Силвой во время технической остановки его спецрейса в Москве. Бразильский лидер поделился с коллегой своими впечатлениями о визите в Китай, где было принято совместное заявление в поддержку инициативы Путина о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров.