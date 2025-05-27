Президенту Бразилии потребовалась медицинская помощь

По данным местного портала G1, после обследования медики поставили диагноз — лабиринтит и воспаление внутреннего уха, которое сопровождается головокружением, нарушением равновесия и общим недомоганием. Сразу после осмотра врачи приняли решение не госпитализировать президента, и он вернулся в свою официальную резиденцию — дворец Алворада. В настоящее время он находится там и отдыхает.