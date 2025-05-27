«Землю крестьянам!»: партнеров приморского депутата просят вернуть живописный участок

Очевидно, что счастливо «отмаяться» удастся не всем. На фоне громких вопросов Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву и его сестре, депутату целой Государственной Думы Виктории Николаевой, неожиданно возникла еще одна внутриполитическая история. В этот раз пускай не совсем в фокусе, но все равно в поле зрения возмущенной общественности и отчасти надзорных органов оказался еще один представитель местных «старых денег», депутат краевого парламента и даже его вице-спикер — Джамбулат Абдулхалимович Текиев. Суть вопроса в том, что краевая прокуратура решила оспорить передачу в частные руки живописного участка земли в «курортной жемчужине края» — Андреевке. Что же не так с землей и причем тут Текиев, разбиралось ИА DEITA.RU.
Так вот, прокуратура Приморья подала иск в арбитражный суд о признании недействительной передачи земельного участка площадью более 91 тысячи кв. м. Согласно картотеке суда, исковое заявление зарегистрировали в пятницу, 23 мая. Ответчиками по делу выступают администрация Хасанского муниципального округа и ООО «Одиссей». Дата судебного разбирательства пока не назначена.
Однако ранее местные жители в социальных сетях уже писали, что они собирают подписи под обращением в прокуратуру с требованием проверить законность передачи в частную собственность земельного участка на так называемой Дамбе — полуострове в центре села Андреевка.
В обращении жители сообщали, что в собственность участок приобрела компания «Одиссей». Площадь участка составляет 91 866 кв. метров. На нем произрастает древесно-кустарниковая растительность, а сам участок имеет важное экологическое значение. Регистрация права собственности была оформлена 25 февраля 2025 года, а на кадастровый учет участок поставили 23 декабря 2024 года.
Любопытно, что ранее эта территория имела другой кадастровый номер и была в аренде у данной компании. Причем, что еще важнее, территория имела категорию Р-1 «Зона парков», что исключало возможность её застройки, а часть территории попадала под водоохранное законодательство. Сейчас же из первого участка выделили второй, на котором сменили зональность, переведя его под туристические земли.
Жители утверждают, что процесс смены статуса участка прошел втайне от них. Особенно их настораживает, что это произошло после провала публичных слушаний по внесению изменений в градостроительные документы Хасанского округа. В ноябре прошлого года соответствующие постановления были отменены главой муниципалитета, а уже через несколько недель участок внезапно оказался в частных руках.
При этом общественность настаивает, что земля на полуострове была передана в аренду компании еще в 2019 году. Но до недавнего времени арендатор не вел там никакой деятельности. Кстати, компания «Одиссей» была образована в 2019 году, сразу же стала резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ) и заключила договор аренды на земельный участок. За это время дважды судилась с местными властями по нему, но в обоих случаях власть отзывала иск.
А где же тут депутат Текиев? Все там же, рядом с компанией «Одиссей», ну или с ее руководителями-учредителями. По данным портала проверки контрагентов Seldon.Basis, руководителем компании выступает Ксения Кисель, которая, в свою очередь, уже вполне официально вместе с вице-спикером Законодательного Собрания Приморского края Джамбулатом Текиевым руководит двумя другими компаниями: ООО «СЗ “Игл интернешнл отель”» и ООО «СЗ “Антарес-эстейт”». Обе компании находятся в совместном управлении и специализируются на строительстве зданий.
Известно, что деловые и политические интересы депутата тесно связаны с Хасанским округом. Во многих компаниях он выступает не только совладельцем, но руководителем, что разрешено российским законодательством, если региональный парламентарий работает на непостоянной основе, то есть не за зарплату.
Сами жители называют свой полуостров одним из самых красивых в Приморье. «Здесь дух захватывает от изумительной красоты скал, бухточек, золотого песка и лазурного моря», — пишут местные СМИ.
Вся эта ситуация уже больше месяца назад вынуждала местных организовывать сбор подписей и рассылку обращений. Слава богу, до реализации ленинских постулатов о том, чем нужно стучать в ворота дворцов, чтобы получить справедливости, пока не дошло, но определенные постукивания, очевидно, услышали в кабинетах краевой прокуратуры, да и, как сообщают наши информаторы, кое-где повыше.
Отразится ли как-то такая вот интересная деятельность бизнес-партнеров на положении самого г-на Текиева пока не известно. Однако в свете последних заявлений краевых властей о приходе на Хасан московских инвесторов и реализации там чуть ли не федерального масштаба рекреационных проектов понятно, что запаса прочности у приморских латифундистов может и не хватить.
Напомним, что Хасанский округ — одно из основных туристических направлений в Приморье. В летние месяцы многие туристы, особенно из соседнего региона, устремляются на местные пляжи. Округ часто называют одним из самых перспективных в плане развития туризма, там же рядом планируют построить несколько круглогодичных курортов, в том числе за счет государственного бюджета и китайских инвестиций.