«Землю крестьянам!»: партнеров приморского депутата просят вернуть живописный участок

Очевидно, что счастливо «отмаяться» удастся не всем. На фоне громких вопросов Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву и его сестре, депутату целой Государственной Думы Виктории Николаевой, неожиданно возникла еще одна внутриполитическая история. В этот раз пускай не совсем в фокусе, но все равно в поле зрения возмущенной общественности и отчасти надзорных органов оказался еще один представитель местных «старых денег», депутат краевого парламента и даже его вице-спикер — Джамбулат Абдулхалимович Текиев. Суть вопроса в том, что краевая прокуратура решила оспорить передачу в частные руки живописного участка земли в «курортной жемчужине края» — Андреевке. Что же не так с землей и причем тут Текиев, разбиралось ИА DEITA.RU.