Чекунков озвучил проблемы в строительстве города-спутника Владивостока

«Мы оценили вообще градостроительный потенциал, и это 7 млн кв. м жилой недвижимости на 200 тыс. человек. Сейчас идет заключение договоров на обеспечение его инфраструктурой. Реализация проекта продлится примерно до 2055 года. Но уже сейчас в рамках территории, которую мы называем “спутником Владивостока”, частными девелоперами реализуется 12 проектов более чем на миллион метров», — отметил Алексей Чекунков.