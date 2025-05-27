Чекунков озвучил проблемы в строительстве города-спутника Владивостока

«Мы оценили вообще градостроительный потенциал, и это 7 млн кв. м жилой недвижимости на 200 тыс. человек. Сейчас идет заключение договоров на обеспечение его инфраструктурой. Реализация проекта продлится примерно до 2055 года. Но уже сейчас в рамках территории, которую мы называем “спутником Владивостока”, частными девелоперами реализуется 12 проектов более чем на миллион метров», — отметил Алексей Чекунков.
Реализация, по словам министра, ускорится, как только процентная ставка будет снижена: пока она на уровне 27%, строить такие сложные проекты крайне сложно.
Как пишет РБК, также решить проблему поможет и сокращение разницы между инфляцией и банковской ставкой. В таком случае реализация проекта станет более выгодной для бизнеса.
Однако, несмотря на все сложности и «дорогие деньги», на Дальнем Востоке темпы ввода жилья только растут. Более того, как рассказал Алексей Чекунков в интервью в открытой студии «ФедералПресс», в 2024 году цены на недвижимость на Дальнем Востоке впервые стали ниже среднероссийских. В этом помогает дальневосточная ипотека.
«Конечно, 2-процентная ставка по ипотеке подогревает рост цен на жилье. Но стоимость растет медленнее, чем в среднем по стране. И выравнивается обеспеченность людей жильем», — подчеркнул Алексей Чекунков.
Прочитать интервью министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова можно по ссылке. В открытой студии «ФедералПресс» он рассказал о том, как меняется демографическая ситуация в регионе, а также о том, что еще нужно Дальнему Востоку.