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ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей в Сумы

После отхода украинских войск из Беловодов они утратили контроль над одной из ключевых трасс, соединяющей этот район с Сумами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

После отхода украинских войск из Беловодов они утратили контроль над одной из ключевых трасс, соединяющей этот район с Сумами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. «С уходом ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над дорогой, которая напрямую связывает этот участок фронта с Сумами», — отметил источник агентства.

Подразделения «Север» освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области. По его словам, Украина активно использовала эту трассу для перемещения личного состава и грузов из Сум.

Село Беловоды находится в Сумской области, всего в пяти километрах от границы с Курской областью. Об занятии этого села вместе с Владимировкой Минобороны России сообщило 26 мая.

ВСУ также оставили раненых и погибших при отступлении из Сумской области.