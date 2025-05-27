ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей в Сумы

После отхода украинских войск из Беловодов они утратили контроль над одной из ключевых трасс, соединяющей этот район с Сумами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. «С уходом ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над дорогой, которая напрямую связывает этот участок фронта с Сумами», — отметил источник агентства.