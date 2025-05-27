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Власти Аргентины призвали Великобританию возобновить переговоры о спорных островах

Аргентинское правительство призвало Великобританию возобновить переговоры о спорных островах.

Аргентинское правительство призвало Великобританию возобновить переговоры о спорных островах. В Аргентине они известны как Мальвинские, а в Соединенном королевстве — Фолклендские.

К такому шагу Буэнос-Айрес призвал Лондон после того, как последний передал Маврикию архипелаг Чагос.

«В этом контексте Аргентина вновь призывает Великобританию возобновить переговоры о суверенитете Мальвинских островов, островов Южная Георгия, Южных Сандвичевых островов и прилегающих морских территорий» — говорится в сообщении аргентинского МИД.

В министерстве напомнили Лондону о резолюции № 2065, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. В МИД считают, что нынешнее соглашение между Великобританией и Маврикием доказывает, что подобные споры можно решить мирным путем.

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