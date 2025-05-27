По данным источника, украинская сторона активно использовала данную трассу для переброски личного состава, техники и снабжения с территории Сумской области на передовую. Потеря контроля над дорогой усложняет логистику ВСУ и может повлиять на устойчивость их обороны в регионе. Беловоды расположены в зоне соприкосновения сторон, и контроль над этим населённым пунктом имел стратегическое значение, особенно в контексте снабжения и манёвров.
Ранее российские военные нанесли удар по району под Сумами, где находились около сотни французских офицеров — среди них наёмники, инструкторы и координаторы. Кроме того, сообщалось об уничтожении в Сумской области элитного подразделения украинского спецназа численностью до 70 бойцов. Одним из ключевых эпизодов стал удар ракетой «Искандер» по лагерю в Шостке, где проходила подготовку украинская спецгруппа.