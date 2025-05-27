КНДР назвала угрозой для безопасности систему США «Золотой купол»

Институт по делам США при Министерстве иностранных дел КНДР охарактеризовал новую американскую систему противоракетной обороны «Золотой купол» как угрозу безопасности стран, которые воспринимают Вашингтон как врага. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По мнению Пхеньяна, эта система не является оборонительной, а предназначена для агрессивных действий. Власти Северной Кореи утверждают, что «Золотой купол» представляет собой еще одну попытку Соединенных Штатов милитаризировать космос. Северокорейский МИД подчеркнул, что подобные разработки приводят к глобальной стратегической нестабильности и нарушают баланс сил.
20 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон планирует запустить «Золотой купол» в течение трех лет. Ожидается, что будет создана группа из 400 до 1000 спутников, предназначенных для мониторинга ракетных запусков по всему миру.