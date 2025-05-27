КНДР назвала угрозой для безопасности систему США «Золотой купол»

По мнению Пхеньяна, эта система не является оборонительной, а предназначена для агрессивных действий. Власти Северной Кореи утверждают, что «Золотой купол» представляет собой еще одну попытку Соединенных Штатов милитаризировать космос. Северокорейский МИД подчеркнул, что подобные разработки приводят к глобальной стратегической нестабильности и нарушают баланс сил.