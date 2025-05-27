Мексиканцы и колумбийцы выступили против налога на денежные переводы из США

Жители Мексики и Колумбии выступили против возможного налога на денежные переводы из США. Его размер может составить 3,5% в том случае, если Конгресс одобрит соответствующий проект закона.
Против налога на денежные переводы из Соединенных Штатов Америки выступила и президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Она заявила, что мексиканцы выйдут на акции протеста против такого налога.
«Если будет необходимо, мы проведем мирные демонстрации, чтобы показать, почему мы не согласны с введением этих налогов. Посмотрим, как проходят акции там, но здесь они тоже состоятся», — заявила глава мексиканского государства.
Отметим, что Палата представителей США (нижняя палата американского Конгресса) 21 мая одобрила проект закона о введении налога в 3,5% на денежные переводы за границу. К слову, только Мексика в 2024 году получила в виде денежных переводов из США более 64 млрд долларов. Теперь же законопроект должны рассмотреть в Сенате.
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