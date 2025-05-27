Мексиканцы и колумбийцы выступили против налога на денежные переводы из США

Отметим, что Палата представителей США (нижняя палата американского Конгресса) 21 мая одобрила проект закона о введении налога в 3,5% на денежные переводы за границу. К слову, только Мексика в 2024 году получила в виде денежных переводов из США более 64 млрд долларов. Теперь же законопроект должны рассмотреть в Сенате.