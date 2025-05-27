Альянс цивилизаций ООН заявил о хороших отношениях с Россией

Альянс цивилизаций ООН продолжает сохранять хорошие отношения с Россией и выражает благодарность за её политическую, дипломатическую и финансовую поддержку. Об этом заявил высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
Он подчеркнул, что Россия всегда оказывала значительную помощь в работе организации — как на политическом, так и на дипломатическом уровнях, а также в финансовом плане. Моратинос отметил, что сейчас стороны продолжают поддерживать диалог, ведут обсуждения и ищут сферы совместной деятельности.
Отвечая на вопрос о роли России в проектах Альянса цивилизаций, Моратинос отметил, что Москва с самого начала проявила активный и позитивный отклик.
Он вспомнил свой визит в Мадрид, когда глава МИД РФ Сергей Лавров предложил написать совместную статью, которая стала важным документом для инициативы. По его словам, эта статья ясно демонстрирует заинтересованность России в развитии идеи Альянса и его целей.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия ждет реакцию ООН на факты нарушений Украиной принципов ведения боевых действий, в том числе на удары ВСУ по гражданским объектам.