Альянс цивилизаций ООН заявил о хороших отношениях с Россией

Он подчеркнул, что Россия всегда оказывала значительную помощь в работе организации — как на политическом, так и на дипломатическом уровнях, а также в финансовом плане. Моратинос отметил, что сейчас стороны продолжают поддерживать диалог, ведут обсуждения и ищут сферы совместной деятельности.