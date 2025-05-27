Депутат Ивлев: «Искандер» долетит до Берлина быстрее, чем Taurus — до России

Кроме того, депутат выразил сомнения в эффективности западных ракет при ударах по российской территории, предполагая, что большинство из них будут перехвачены средствами ПВО. По мнению Ивлева, активизация военных действий Киева приведёт к ухудшению ситуации на самой Украине.