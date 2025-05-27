«Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина “Искандер”, к примеру, долетит намного быстрее», — заявил парламентарий в беседе с РИА «Новости».
Кроме того, депутат выразил сомнения в эффективности западных ракет при ударах по российской территории, предполагая, что большинство из них будут перехвачены средствами ПВО. По мнению Ивлева, активизация военных действий Киева приведёт к ухудшению ситуации на самой Украине.
Ранее Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США. По словам канцлера ФРГ, «Украина теперь может защищаться», нанося удары по территории России.