Президент Гунба: российские военные силы в Абхазии выполняют роль дополнительного гаранта безопасности

Российские военные силы, которые находятся на территории Абхазии, являются дополнительным гарантом безопасности страны. Такое заявление в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестфорума в Ставрополье сделал президент республики Бадра Гунба.
«На территории Республики Абхазия располагается седьмая военная база российская, находится погрануправление ФСБ России. Нахождение этих подразделений на территории Абхазии — это дополнительная возможность сохранения мира и стабильности на территории Абхазии», — заявил глава республики.
Гунба отметил, что для Сухума очень важно продолжать взаимодействие с министерством обороны РФ. Он также заявил, что абхазский народ «высоко ценит и благодарит руководство России за принятое решение».
Абхазский лидер добавил, что власти страны постоянно находятся в контакте с российскими подразделениями.
Ранее стало известно, что Росавиация разрешила запустить рейсы из Уфы в Сухум.