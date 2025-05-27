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Президент Гунба: российские военные силы в Абхазии выполняют роль дополнительного гаранта безопасности

Российские военные силы, которые находятся на территории Абхазии, являются дополнительным гарантом безопасности страны.

Российские военные силы, которые находятся на территории Абхазии, являются дополнительным гарантом безопасности страны. Такое заявление в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестфорума в Ставрополье сделал президент республики Бадра Гунба.

«На территории Республики Абхазия располагается седьмая военная база российская, находится погрануправление ФСБ России. Нахождение этих подразделений на территории Абхазии — это дополнительная возможность сохранения мира и стабильности на территории Абхазии», — заявил глава республики.

Гунба отметил, что для Сухума очень важно продолжать взаимодействие с министерством обороны РФ. Он также заявил, что абхазский народ «высоко ценит и благодарит руководство России за принятое решение».

Абхазский лидер добавил, что власти страны постоянно находятся в контакте с российскими подразделениями.

Ранее стало известно, что Росавиация разрешила запустить рейсы из Уфы в Сухум.