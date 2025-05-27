Россия может нарастить производство «Герань-2» до 500 дронов в сутки

Эксперт в области военно-политического анализа Александр Михайлов заявил ТАСС о возможности России выйти на производство 500 ударных БПЛА «Герань-2» ежедневно. По его словам, текущие мощности уже включают несколько производственных линий, которые можно масштабировать с учетом высокой эффективности этих беспилотников.
«Это реальные цифры. Россия наладила одну производственную линию, наладила вторую линию. Эти производственные линии можно и нужно расширять, тем более мы видим эффективность этих новых беспилотников», — заявил эксперт.
Михайлов подчеркнул необходимость поддержания темпов выпуска вооружений после завершения СВО для восполнения арсеналов. Он напомнил слова президента РФ о перспективах российского ОПК, связанных с разработкой новых беспилотных платформ.
Отдельно эксперт отметил экспортный потенциал «Герань-2». Более 30 стран-партнеров, уже закупающих российские вооружения, могут проявить интерес к этим дронам после окончания спецоперации.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей в Сумы.