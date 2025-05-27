Россия может нарастить производство «Герань-2» до 500 дронов в сутки

Эксперт в области военно-политического анализа Александр Михайлов заявил ТАСС о возможности России выйти на производство 500 ударных БПЛА «Герань-2» ежедневно. По его словам, текущие мощности уже включают несколько производственных линий, которые можно масштабировать с учетом высокой эффективности этих беспилотников.