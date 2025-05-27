Блохин: Трампу нужно выйти из переговоров по Украине из-за своих проблем

Украина является обременением для США, именно поэтому президенту Дональду Трампу нужно выходить из явно пробуксовывающих мирных переговоров. Так для aif.ru сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал все чаще появляющиеся новости о том, что Вашингтон намерен отстраниться от украинского конфликта.
«Трампу нужно выходить из переговоров, потому что ему следует заниматься другими делами, более важными. Для Байдена (ред. — экс-президент США) все важное происходило на Украине, где, по его пониманию, решалась судьба Запада. То есть если победит Россия — все. Западу будет нанесен имиджевый ущерб, условно говоря. А Трампу нужно сейчас выходить из Украины, потому что нужно сдерживать Китай, нужно помогать Израилю в возможном конфликте с Ираном. Нужно выравнивать торговый дефицит США. У Штатов он самый большой — около триллиона долларов», — сказал эксперт.
Поэтому, констатировал Блохин, украинский конфликт по сравнению с вышеназванными проблемами Вашингтона — просто детский сад.
«У Трампа масса других приоритетов, а Украина для него — обременение. Поэтому США, скорее всего, выйдут из переговоров, самоустранятся. При этом интерпретация самоустранения может быть разная. Не исключены и обвинения в сторону России, мол, это Москва не захотела договариваться», — подытожил Блохин.
Ранее Блохин объяснил желание Трампа выйти из переговоров усталостью от Украины, а также ответил на вопрос, стоит ли после этого ожидать эскалации конфликта. Политолог также сказал, кто сможет заменить США на переговорах.
Накануне Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными, о котором договорились в ходе переговоров в Стамбуле. Обмен состоялся по формуле «1000 на 1000». В Россию, кроме военнопленных, вернулись похищенные ВСУ мирные жители Курской области.