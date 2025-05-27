Блохин: Трампу нужно выйти из переговоров по Украине из-за своих проблем

«Трампу нужно выходить из переговоров, потому что ему следует заниматься другими делами, более важными. Для Байдена (ред. — экс-президент США) все важное происходило на Украине, где, по его пониманию, решалась судьба Запада. То есть если победит Россия — все. Западу будет нанесен имиджевый ущерб, условно говоря. А Трампу нужно сейчас выходить из Украины, потому что нужно сдерживать Китай, нужно помогать Израилю в возможном конфликте с Ираном. Нужно выравнивать торговый дефицит США. У Штатов он самый большой — около триллиона долларов», — сказал эксперт.