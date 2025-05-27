Лавров обсудит с Фиданом ситуацию после переговоров РФ и Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт встречу в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и обсудит с ним ситуацию после переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Турецкий чиновник находится в России с двухдневным рабочим визитом.
«Проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле», — отмечается в сообщении.
Лавров и Фидан в ходе встречи также должны затронуть тему безопасного судоходства в Чёрном море и обсудить обстановку в Закавказье, Ливии и Сирии.
Напомним, переговоры России и Украины прошли 16 мая. Стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, они условились продолжить диалог и представить свои позиции по возможному прекращению огня.