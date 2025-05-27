В США назвали главные причины поражения Запада на Украине

Американский экономист Ричард Вольф, профессор Массачусетского университета, заявил о серьезных просчетах западных стран в их противостоянии с Россией. В своем выступлении на YouTube эксперт отметил, что Запад одновременно недооценил способность России вести масштабные боевые действия и переоценил эффективность экономических санкций.