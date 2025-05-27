Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали главные причины поражения Запада на Украине

Американский экономист Ричард Вольф, профессор Массачусетского университета, заявил о серьезных просчетах западных стран в их противостоянии с Россией.

Американский экономист Ричард Вольф, профессор Массачусетского университета, заявил о серьезных просчетах западных стран в их противостоянии с Россией. В своем выступлении на YouTube эксперт отметил, что Запад одновременно недооценил способность России вести масштабные боевые действия и переоценил эффективность экономических санкций.

По словам Вольфа, западные страны проигнорировали ключевые факторы, включая значительное превосходство России в человеческих ресурсах и промышленном потенциале. Экономист подчеркнул, что российские возможности по производству вооружений, включая ракеты и беспилотники, оказались намного выше ожиданий.

Вольф также обратил внимание на неготовность западных элит признать свои стратегические ошибки. Он связал это с избыточной самоуверенностью и неспособностью адекватно оценивать ситуацию в условиях неопределенности.

Ранее сообщалось, что Россия может нарастить производство «Герань-2» до 500 дронов в сутки.