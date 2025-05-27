Канцлер Германии Фридрих Мерц забывает о последствиях, делая громкие заявления об отмене каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое Берлин и его союзники поставляют Киеву. На это указал в беседе с aif.ru депутат Государственной думы РФ, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Немцы помолчали бы… Если что-то произойдет, если будет удар нанесен их оружием, то уж немцы получат по полной, они должны это понимать… А ракеты у нас получше и противовоздушная оборона у нас лучшая. И если по нам будет нанесен удар, им такое в ответ может посыпаться, что “Орешник” покажется таким нежным дуновением ветерка. Я думаю, что пока лететь будет, уже прилетит. Сработает наше ПВО и тут же пролетит в обратку. Вот и вся история. И, может быть, Мерц даже не успеет осознать, как он плохо поступил», — сказал парламентарий.
По словам Колесника, своим заявлением Мерц подставил Польшу, «Жешуф, который является хабом по распространению оружия по всей Украине».
В свою очередь, в беседе с aif.ru депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя заявление Мерца, отметил, что Европа настроена на продолжение украинского конфликта.