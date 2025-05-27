Колесник об угрозах Мерца: ответ будет быстрее, чем долетят немецкие ракеты

«Немцы помолчали бы… Если что-то произойдет, если будет удар нанесен их оружием, то уж немцы получат по полной, они должны это понимать… А ракеты у нас получше и противовоздушная оборона у нас лучшая. И если по нам будет нанесен удар, им такое в ответ может посыпаться, что “Орешник” покажется таким нежным дуновением ветерка. Я думаю, что пока лететь будет, уже прилетит. Сработает наше ПВО и тут же пролетит в обратку. Вот и вся история. И, может быть, Мерц даже не успеет осознать, как он плохо поступил», — сказал парламентарий.