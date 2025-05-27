В Красноярске прошел фестиваль искусств «Zа тебя, Родина-мать»

Фестиваль стал настоящим праздником духа единства, где каждый мог почувствовать связь с историей своей страны через творчество и искусство. Выступление Любови Сергеевны оставило неизгладимый след в сердцах всех присутствующих и напомнило о ценности патриотизма и уважения к героизму.