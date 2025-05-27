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В Красноярске прошел фестиваль искусств «Zа тебя, Родина-мать»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялся патриотический фестиваль искусств «Zа тебя, Родина-мать».

Фестиваль собрал исполнителей, которые в пластике, стихах и прозе, народных, патриотических песнях и исторических видеокадрах рассказали о своем уважении и любви к Родине.

Участие в фестивале приняла подопечная регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Любовь Сергеевна Степанова, вдова участника СВО Константина Виссарионовича Степанова, мама четверых замечательных детей. Участие в таком значимом мероприятии стало настоящим проявлением силы духа и любви к Родине.

Ее исполнение песни «Бессмертный полк» было наполнено глубокими эмоциями и искренностью, отмечают в Фонде «Защитники Отечества».

Фестиваль стал настоящим праздником духа единства, где каждый мог почувствовать связь с историей своей страны через творчество и искусство. Выступление Любови Сергеевны оставило неизгладимый след в сердцах всех присутствующих и напомнило о ценности патриотизма и уважения к героизму.