Трамп бросает Киев: эксперты рассказали, кто заменит США на переговорах

Эксперты прогнозируют, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время выйти из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Причины такого шага и его последствия для киевского режима aif.ru обсудил с сотрудником Центра исследования проблем безопасности РАН, политологом Константином Блохиным.
Трамп устал от Украины.
Как отметил эксперт, американский лидер намерен выйти из переговоров, так как больше не видит перспективы получить от прекращения огня на Украине политические дивиденды.
«Начитается усталость Трампа от Украины. Почему? Потому что не выходит прибыль взять с Киева — ресурсы в условиях конфликта добывать, и в то же время не получается конвертировать упущенную прибыль в политический престиж — стать миротворцем Европы… В идеале Трамп хотел бы выйти из переговоров, сохранив лицо, а это возможно только с помощью полученной прибыли. Но такой сценарий не проходит», — отметил Блохин.
Политолог пояснил, именно потому, что переговоры пробуксовываются, Трамп и включил в процесс Турцию.
«Если бы Трамп чувствовал, что можно получить политические очки, он бы просто так Эрдогану такую возможность не подарил бы. Поэтому, скорее всего, США просто отойдут от украинского конфликта. При этом не исключаю, что еще какое-то время — месяц или два — Вашингтон будет делать определенные шаги по переговорам. Но реально уже усталость есть. Об этой усталости говорил и Рубио, и Вэнс, и сам Трамп», — сказал Блохин.
Трампу нужно сдерживать Китай.
Эксперт также отметил, что Трампу нужно выходить из переговоров, потому что ему следует заниматься другими делами, более важными, а Украина стала для США обременением.
«Для Байдена (ред. — экс-президент США) все важное происходило на Украине, где, по его пониманию, решалась судьба Запада. То есть если победит Россия — все. Западу будет нанесен имиджевый ущерб, условно говоря. А Трампу нужно сейчас выходить из Украины, потому что нужно сдерживать Китай, нужно помогать Израилю в возможном конфликте с Ираном. Нужно выравнивать торговый дефицит США. У Штатов он самый большой — около триллиона долларов», — сказал эксперт.
Поэтому, констатировал Блохин, украинский конфликт по сравнению с вышеназванными проблемами Вашингтона — просто детский сад.
«Трамп, скорее всего, самоустраниться от Украины. При этом интерпретация самоустранения может быть разная. Не исключены и обвинения в сторону России, мол, это Москва не захотела договариваться», — сказал Блохин.
Эскалации конфликта не произойдет.
Политолог выразил уверенность, что в случае выхода США из переговорного процесса, эскалации в зоне СВО не произойдет.
«Эскалация? Наоборот, Украина потеряет половину западной помощи, потому что половина как раз приходилась на Соединенные Штаты. Европа, скорее всего, продолжит со стопроцентной гарантией поддержку Украины. Вашингтон же ограничиться какой-то мизерной гуманитарной помощью. То есть такого, как было раньше, чтобы США предоставляли поддержку Киеву по щелчку пальцев — не будет», — сказал эксперт.
Блохин также ответил на вопрос, ускорит ли выход США из переговоров капитуляцию Киева.
«Реальная капитуляция Украины возможна лишь в условиях полного разгрома киевского режима. Это за Россию никто не сделает. Надеяться, что как-то все решится, не стоит. То есть только наша ультимативная победа покажет Западу, что Киев — это уже отработанный стратегический актив», — обозначил Блохин.
Кто заменит США на переговорах.
Политолог, отвечая на вопрос, кто может заменить Штаты на переговорах, подчеркнул, что урегулирование конфликта в первую очередь зависит от конфликтующих сторон, а не от модератора процесса.
«Не в модераторе дело. Каким бы он ни был, от него не так много зависит. Здесь главное — желание договариваться конфликтующих сторон. А модератор, каким бы гибким и компромиссным, гениальным и виртуозным он ни был, только создает нужную атмосферу для переговоров», — сказал Блохин.
При этом украинская сторона, напомнил эксперт, ведет себя так, что договариваться не хочет и не собирается.
«Разве страна, которая хочет вести диалог с Россией, будет обстреливать российские города беспилотниками? Будет пытаться саботировать парад 9 мая? Будет стремиться устранять наше военно-политическое руководство? Разве такая страна будет себя вести нагло-хамовато на переговорах, заставляя российскую делегацию целый день ждать?» — отметил политолог.
Блохин констатировал, что киевский режим демонстрирует либо желание вести переговоры с помощью ультиматумов, либо делает все это специально, чтобы конфликт с РФ не прекращался.
«А модератором может быть тот же Китай, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Турция. Ватикан, Сергей Лавров (ред. — глава МИД РФ) сказал, что не подходит», — подытожил Блохин.