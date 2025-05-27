Трамп бросает Киев: эксперты рассказали, кто заменит США на переговорах

«Если бы Трамп чувствовал, что можно получить политические очки, он бы просто так Эрдогану такую возможность не подарил бы. Поэтому, скорее всего, США просто отойдут от украинского конфликта. При этом не исключаю, что еще какое-то время — месяц или два — Вашингтон будет делать определенные шаги по переговорам. Но реально уже усталость есть. Об этой усталости говорил и Рубио, и Вэнс, и сам Трамп», — сказал Блохин.