Трамп может готовить ультиматум: Новые санкции против России до конца недели

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что Трамп не исключает введение дополнительных санкций в отношении России в ответ на события на Украине. В свою очередь, The New York Times пишет, что президент США может отказаться от усиления давления на Россию. Позиция американского лидера по вопросу ограничительных мер претерпела изменения по сравнению с его обещаниями, прозвучавшими в диалоге с европейскими лидерами.