Унижение от госпожи: эксперты оценили реакцию Макрона на пощечину супруги

Кадры, запечатлевшие, как лидер Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от супруги, буквально взорвали Сеть. Что могло стать причиной агрессивного поведения Брижит Макрон и почему Эммануэль Макрон допускает такое, объяснили aif.ru эксперты.
Жена-госпожа, а муж-слуга?
Пощечина, которую президент Франции Эммануэль Макрон получил от жены, показывает, что у них отношения госпожи и слуги, заявил корреспонденту aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.
«Достаточно суровый формат. Госпожа и слуга. Человека ударили, а потом он пытался услужливо руку предложить. Какие-то садо-мазохистские у них отношения», — поделился мнением эксперт.
Шуров напомнил, что роман Макронов начался в те времена, когда будущий французский лидер учился в школе, а его избранница была учительницей.
«Это давняя история, когда он был влюбленным учеником. Но, очевидно, он так и остался в инфантильной позиции, в которой все время пытается заслужить любовь учительницы», — объяснил эксперт поведение Макрона.
Мама закрыла рот сыну?
Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит можно охарактеризовать моделью «мама-сын», рассказал aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Их модель поведения похожа на “мать-сын”, когда она просто пытается его как непослушного ребенка чему-то научить.», — сказал эксперт.
При этом Брижит, по мнению психотерапевта, не била по лицу супруга, а закрывала ему рот.
«Здесь речь даже не о пощечине, пощечина — это хлесткий удар по лицу ладошкой. Между ними явно была ссора. Брижит явно чем-то недовольна, и вот этот жест: она же прямо кладет ему руку на губы и отталкивает. Он что-то ей выговаривал или отвечал на какой-то ее упрек, слов, наверное, ей уже не хватало, поэтому она просто попыталась закрыть ему рот», — пояснил эксперт.
Панкратов добавил, что на явную ссору между Макроном и его супругой также указывает то, что она его максимально игнорировала при спуске по трапу самолета.
«Второй момент — мы явно видим, что при спуске по трапу она максимально его игнорирует», — отметил эксперт.
По мнению Панкратова, такая ситуация у Макронов происходит не в первый раз.
«На его лице нет удивления. Но его уход получился каким-то слабовольным, явно (подобное происходит — ред.) не в первый раз. Но, увидев видеокамеру, сразу рукой махнул. Он знает, как работать на камеру», — сказал эксперт.
Психотерапевт обратил внимание на то, что Макрон и его супруга не учли, что их могут застать.
«Их вина в том, что они должны были понимать, где находятся и какие должности занимают», — пояснил врач-психотерапевт.
Неудачный комплимент спровоцировал публичный позор?
Макрон сказал супруге что-то неприемлемое, спровоцировав неожиданную для него реакцию, считает профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
«Здесь не пощечина, здесь больше как бы реакция была… То есть удара как такого не было, она просто приложила ладонь к его губам и оттолкнула. Возможно, Макрон что-то сказал неприемлемое, может, какой-то комплимент. Или она чем-то была недовольна. Эмоции недовольства тут были. Это не шутка, это не постановка», — отметил Анищенко.
Эксперт добавил, что для Макрона такая реакция жены была неожиданной.
«То есть в моменте, когда Брижит толкает мужа рукой, он пытается защититься и откинуть руку, дистанцируется, убирает голову. Макрон не был к такому готов», — сказал Анищенко.
Профайлер добавил, что, увидев открытую дверь, Макрон испугался.
«То есть там есть такой страх с удивлением, и дальше, когда они выходят, у него губы поджатые. Это говорит о недовольстве и сожалении, что произошедшее все увидели», — объяснил эксперт.
О гневе и недовольстве Брижит, добавил Анищенко, говорит и то, что она отстранилась от Макрона, когда тот хотел взять супругу под руку. Однако, по мнению эксперта, «сильной какой-то ярости, сильного гнева там нет. Такое легкое недовольство, гнев на двоечку или троечку по десятибальной шкале».
Сам Макрон попытался оправдаться, назвав инцидент дурачеством.
«Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились», — сказал он во время визита во Вьетнам.
Французский лидер отметил, что ролик неправильно восприняли.