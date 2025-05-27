Унижение от госпожи: эксперты оценили реакцию Макрона на пощечину супруги

«Здесь речь даже не о пощечине, пощечина — это хлесткий удар по лицу ладошкой. Между ними явно была ссора. Брижит явно чем-то недовольна, и вот этот жест: она же прямо кладет ему руку на губы и отталкивает. Он что-то ей выговаривал или отвечал на какой-то ее упрек, слов, наверное, ей уже не хватало, поэтому она просто попыталась закрыть ему рот», — пояснил эксперт.